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السياسية

رئيس أركان القوات الجوية الكوري الجنوبي يزور السعودية

Write: 2025-07-29 15:16:36Update: 2025-07-29 15:19:55

رئيس أركان القوات الجوية الكوري الجنوبي يزور السعودية

Photo : YONHAP News

صرحت  القوات الجوية  في  كوريا  الجنوبية  بأن  رئيس  أركان  القوات  الجوية "لي  يونغ  سو" يزور  المملكة  العربية السعودية  في  الفترة من  28  يوليو  إلى  الأول   من  أغسطس،  لمناقشة سبل  تعزيز  التعاون الدفاعي  والصناعات  الدفاعية بين  البلدين.  
وخلال  الزيارة، سيلتقي  الجنرال  "لي"  بكبار  المسؤولين  العسكريين السعوديين،  بمن  فيهم  رئيس  هيئة  الأركان  العامة "فياض  بن  حامد  الرويلي"،  وقائد  القوات  الجوية الملكية  السعودية  "تركي بن  بندر  آل  سعود"،  ونائب  قائد  قوات  الدفاع  الجوي  الملكي  السعودي "ماجد  بن  سليمان آل  عمرو". 
وأوضح  مسؤول  في  القوات الجوية  الكورية  أن  الغرض  من  هذه  الزيارة هو  الترويج  لتميز  المقاتلة  الكورية الأسرع  من  الصوت  "كي  إف  21"،  والصواريخ الكورية  أرض  جو  متوسطة  المدى  من  طراز  "تشونغ  كونغ  2".
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