الرئيس الكوري يبعث برسالة شكر إلى رئيس الوزراء الياباني

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بعث الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" برسالة إلى رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو أيشيبا"، يشكره فيها على حضوره شخصيا فعالية للاحتفال بالذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان.ووفقا لمصادر سياسية، أرسل الرئيس رسالة شخصية إلى رئيس الوزراء الياباني في أواخر الشهر الماضي للتعبير عن امتنانه.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري إن الجانبين يتواصلان بشكل وثيق بطرق متنوعة للاحتفال بالذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية، وتهيئة أساس ودي لتطوير العلاقات الثنائية الموجهة نحو المستقبل، وأضاف أن هذه الرسالة كانت جزءا من تلك الجهود المستمرة.وكانت كوريا الجنوبية واليابان قد احتفلتا هذا العام بالذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية، حيث أقامت كل منهما فعاليات استضافتها سفارة الدولة الأخرى.وعقدت السفارة اليابانية في سيول احتفالا يوم 16 يونيو الماضي، وبعد ذلك، عقد الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني أول قمة ثنائية بينهما، حيث أعربا بشكل مشترك عن رغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف الدبلوماسية المكوكية.وقد حضر إيشيبا شخصيا حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الكورية في طوكيو، حيث اقترح في كلمة ألقاها بتلك المناسبة اتخاذ خطوة جديدة مشتركة نحو مستقبل أفضل للبلدين.