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الدولية

كوريا الشمالية تزود روسيا بـ6.5 مليون قذيفة و600 صاروخ

Write: 2025-07-29 15:17:21Update: 2025-07-29 15:20:31

كوريا الشمالية تزود روسيا بـ6.5 مليون قذيفة و600 صاروخ

Photo : YONHAP News

كشفت  وكالة  المخابرات  الخارجية الأوكرانية  عن  تفاصيل بشأن  أنواع  وكميات الأسلحة  التي  زودت  بها  كوريا  الشمالية  روسيا  خلال  حربها  ضد  أوكرانيا.  
وفي  ردها  على  استفسار من  موقع  "ليغانيت"  الأوكراني على  الإنترنت  أمس،  قالت  وكالة  المخابرات  الخارجية الأوكرانية  إن  كوريا  الشمالية  زودت  روسيا  بـ6  ملايين  و500  ألف  قذيفة  مدفعية  من  عيارات  مختلفة. 
كما  كشف  تقرير  نشرته  الوكالة  الأوكرانية عن  أن  كوريا  الشمالية  أصبحت  البلد  الرئيسي الذي  يزود  الجيش  الروسي  عمليا  بجميع  عيارات الذخيرة  التي  يستخدمها، وتوقعت  استمرار  إمدادات قذائف  المدفعية  والصواريخ في  المستقبل. 
كما  زودت  كوريا  الشمالية روسيا  حتى  الآن  بحوالي  600  نظام  أسلحة  ذي  مدى  وقوة  تدميرية متنوعة. 
ووفقا  للتقرير، زودت  كوريا  الشمالية روسيا  بصواريخ  باليستية قصيرة  المدى  من  طراز  "إسكندر كي  إن  23" وصواريخ  تكتيكية  موجهة  من  طراز  "أيتيكومز  كي  إن  24"، بالإضافة  إلى  قاذفات صواريخ  ضخمة  "كي إن  25"،  وعدد  كبير  من  منصات  الإطلاق المتنقلة.
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