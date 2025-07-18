كوريا الشمالية تزود روسيا بـ6.5 مليون قذيفة و600 صاروخ

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كشفت وكالة المخابرات الخارجية الأوكرانية عن تفاصيل بشأن أنواع وكميات الأسلحة التي زودت بها كوريا الشمالية روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا.وفي ردها على استفسار من موقع "ليغانيت" الأوكراني على الإنترنت أمس، قالت وكالة المخابرات الخارجية الأوكرانية إن كوريا الشمالية زودت روسيا بـ6 ملايين و500 ألف قذيفة مدفعية من عيارات مختلفة.كما كشف تقرير نشرته الوكالة الأوكرانية عن أن كوريا الشمالية أصبحت البلد الرئيسي الذي يزود الجيش الروسي عمليا بجميع عيارات الذخيرة التي يستخدمها، وتوقعت استمرار إمدادات قذائف المدفعية والصواريخ في المستقبل.كما زودت كوريا الشمالية روسيا حتى الآن بحوالي 600 نظام أسلحة ذي مدى وقوة تدميرية متنوعة.ووفقا للتقرير، زودت كوريا الشمالية روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز "إسكندر كي إن 23" وصواريخ تكتيكية موجهة من طراز "أيتيكومز كي إن 24"، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ ضخمة "كي إن 25"، وعدد كبير من منصات الإطلاق المتنقلة.