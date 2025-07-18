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الاقتصادية

صناعة بناء السفن الكورية تحقق مكاسب غير متوقعة بسبب العقوبات الأمريكية على الصين

Write: 2025-07-29 15:17:47Update: 2025-07-29 15:22:38

صناعة بناء السفن الكورية تحقق مكاسب غير متوقعة بسبب العقوبات الأمريكية على الصين

Photo : KBS News

تبين  أن  صناعة  بناء  السفن  في  كوريا  الجنوبية قد  حققت  مكاسب  غير  متوقعة خلال  النصف  الأول  من  هذا  العام  بسبب  العقوبات  الأمريكية المفروضة  على  الصين. وأوصى  بعض  الخبراء بضرورة  اغتنام  هذه  الفرصة  لتوسيع الفجوة  مع  الصين  بدلا  من  الرضا  عن  الوضع  الحالي، في  ظل  تراجع  الازدهار  العالمي لصناعة  بناء  السفن.  
جاء  ذلك  في  تقرير  بعنوان  "اتجاهات صناعة  الشحن  وبناء  السفن  في  النصف  الأول  من  عام  2025،  وتوقعات النصف  الثاني"،  أصدره  معهد  أبحاث  الاقتصاد  الخارجي التابع  لبنك  التصدير والاستيراد  الكوري  اليوم.
وأوضح  التقرير أن  حصة  كوريا  الجنوبية  من  الطلبيات  الجديدة بلغت  25.1%  على  أساس  الطن  المكافئ  من  السفن  القياسية، خلال  الفترة  من  يناير  إلى  يونيو  من  هذا  العام. ويمثل  هذا  ارتفاعا بحوالي  8%    مقارنة بنفس  الفترة  من  العام  الماضي، الذي  بلغت  فيه  تلك  النسبة 17.2%،  حيث  تقلصت  الفجوة  مع  الصين،  التي  تحتل  المرتبة الأولى  في  الحصة  السوقية،  من  51%  إلى  26.7%. 
وأرجع  التقرير هذا  الارتفاع  في  الحصة  السوقية إلى  تحول  الطلب  على  بناء  سفن  الحاويات من  الصين  إلى  كوريا  الجنوبية بسبب  العقوبات  الأمريكية المفروضة  على  الصين، حيث  استفادت  كوريا  من  قرار  مكتب  الممثل التجاري  الأمريكي  بفرض  رسوم  لدخول  الموانئ  الأمريكية على  شركات  الشحن  الصينية  والشركات التي  تشغل  سفنا  صينية  الصنع.
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