الممثل لي بيونغ هون يقدم بمفرده حفل افتتاح مهرجان بوسان السينمائي لهذا العام

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أعلنت إدارة مهرجان بوسان السينمائي الدولي أمس عن اختيار الممثل "لي بيونغ هون" لتقديم حفل افتتاح المهرجان الذي سيقام في شهر سبتمبر القادم.وأشارت إدارة المهرجان إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم حفل افتتاح للمهرجان بواسطة ممثل بمفرده، معتبرة أن ذلك سيعزز من رمزية وثقل المهرجان الذي يحتفل بعامه الثلاثين هذه الدورة.كما يحتفل الممثل "لي بيونغ هون" هذا العام بمرور 35 عاما على بدء مسيرته الفنية، وقد أثبت باستمرار تنوع أدائه الفني من خلال العديد من الأفلام الناجحة.وقد برز كواحد من الممثلين العالميين من خلال مشاركته في مسلسل "لعبة الحبار" على منصة نتفليكس، كما أدى أدوارا صوتية في فيلم الرسوم المتحركة "كي بو ديمون هانترز"، والرسوم المتحركة الكوري "ملك الملوك" على نتفليكس.ومن المتوقع أن تُفتتح دورة هذا العام من مهرجان بوسان السينمائي الدولي يوم 17 سبتمبر القادم، وهو موعد أبكر بحوالي شهر من المعتاد، وسوف يستمر عشرة أيام، في منطقة دار الأفلام في مدينة بوسان.