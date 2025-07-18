الحكومة والحزب الحاكم يقرران إعادة الحد الأقصى لمعدل ضريبة الشركات إلى 25%

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قررت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إعادة الحد الأقصى لمعدل ضريبة الشركات إلى 25%، وهو ما يغيّر تخفيض إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول" بنقطة مئوية واحدة.وفي تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي أمس الثلاثاء، قال النائب البرلماني "جونغ تيه هو"، العضو البارز في الحزب في لجنة الاستراتيجية والمالية البرلمانية، إن التخفيضات الضريبية على الشركات لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالاستثمار، وتسعى الحكومة إلى تطبيع الضرائب.وأضاف أن الحكومة تخطط أيضا لإعادة تعريف المساهم الرئيسي عند احتساب ضريبة الدخل التحويلية على مبيعات الأسهم المدرجة، مما يعيد المعيار إلى الانخفاض من 5 مليارات وون، أي حوالي 3 ملايين و600 ألف دولار أمريكي، لكل بند من الأسهم إلى مليار وون.وأوضح أنه من المتوقع أن تؤدي التعديلات إلى زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 7.5 تريليونات وون، على الرغم من أن التفاصيل سيتم تحديدها من قبل لجنة مراجعة تابعة لوزارة المالية.