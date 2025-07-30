سيول تُخطر بيونغ يانغ باعتزامها إعادة جثمان مواطن كوري شمالي

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أخطرت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية علنا بنيتها إعادة جثة يُعتقد أنها لمواطن كوري شمالي عبر القرية الحدودية "بان مون جوم"، وقد عُثر عليه ميتا في المياه قبالة منطقة "جانغ هوا" في إنتشون الشهر الماضي.وحث المتحدث باسم وزارة التوحيد "كو بيونغ سام" في تصريحات أمس الثلاثاء، بيونغ يانغ على الرد على الفور عبر خط الاتصال بين الكوريتين، قائلا إن سيول تعتزم إعادة الجثمان وأمتعته الشخصية في الساعة الثالثة من مساء يوم 5 أغسطس بروح الإنسانية والأخوة.وأصدرت الوزارة الإشعار عبر وسائل إعلام محلية، حيث تم قطع خطوط الاتصال عبر الحدود وسط العلاقات المتوترة.وأضاف مسؤول في الوزارة لم يذكر اسمه أن بيونغ يانغ على علم بالوضع، حيث أبلغت سيول النظام الكوري الشمالي عدة مرات عبر قناة في قيادة الأمم المتحدة.وكان قد تم العثور على جثة رجل يوم 21 يونيو بالقرب من ساحل منطقة "جانغ هوا" في إنتشون، ثم نقلها إلى مستشفى قريب.يذكر أنه إذا لم ترد كوريا الشمالية حتى يوم 5 أغسطس، فمن المتوقع أن يتم حرق الجثمان وفقا لإرشادات الحكومة المحلية بشأن ترتيبات الجنازات الخاصة بمن ليس لديهم عائلة أو أصدقاء.