استمرار الحرارة الشديدة مع تحطيم الصيف لجميع الأرقام القياسية

Photo : YONHAP News

تستمر حرارة الصيف الشديدة في التصاعد في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، مع سريان تحذيرات من موجة الحر في جميع المناطق باستثناء أعلى المناطق الجبلية في جزيرة جيجو.وحتى في مدينة تيبيك المرتفعة، في مقاطعة كانغ وان، صدرت حالة تأهب من موجة الحر اعتبارا من الساعة 10 من صباح أمس الثلاثاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في سيول خلال الليل بلغت 27.6 درجة مئوية، وهي الأعلى في كوريا.وشهدت منطقة العاصمة عشر ليال استوائية متتالية، حيث ظلت درجات الحرارة أعلى من 25 درجة، بينما شهدت مدينة "صوغ ويبو" في جزيرة جيجو ليالي استوائية لمدة أسبوعين متتاليين.ومن المتوقع أن تستمر الحرارة الشديدة بقية الأسبوع، حيث تبلغ ذروتها عند حوالي 35 درجة خلال النهار وتليها ليالي استوائية، مما يجعل شهر يوليو هذا الأكثر سخونة منذ عام 1994.وبالنظر إلى المستقبل، يقول خبراء الطقس إن أغسطس سيكون أيضا أكثر سخونة من المعتاد وأن هذا الصيف يسير على الطريق لتحطيم جميع الأرقام القياسية للحرارة.