1 من بين كل 5 كوريين فوق 65 عاما

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تجاوز عدد كبار السن في كوريا الجنوبية مستوى 10 ملايين لأول مرة.ووفقا لأرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الثلاثاء ضمن تعداد السكان والمساكن لعام 2024، اتضح أن هناك ما يقرب من 10 ملايين و122 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 65 عاما، يعيشون في كوريا الجنوبية حتى نوفمبر 2023، مما يعني أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص مقيمين في كوريا أصبح الآن من كبار السن.وفي حين انخفض عدد السكان الأصليين بنسبة 0.2% على أساس سنوي، وهو العام الرابع على التوالي من الانخفاض، ارتفع إجمالي عدد السكان بنسبة 0.1%، ليصل إلى ما يقرب من 51 مليونا و810 آلاف، بسبب ارتفاع عدد الرعايا الأجانب.ونما عدد السكان الأجانب بنسبة 5.6%، متجاوزا مليوني نسمة لأول مرة، ويمثل 3.9% من إجمالي عدد السكان.ومن بين المقيمين الأجانب، شكل ذوو الأصل الكوري الذين يحملون الجنسية الصينية أكبر مجموعة بنسبة 26.3%، ويليهم المواطنون الفيتناميون بنسبة 14%، ثم المواطنون الصينيون بنسبة 10.9%، مع أسرع زيادات من فيتنام وميانمار ونيبال.