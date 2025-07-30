مجموعات الأعمال تحث البرلمان على إعادة النظر في تعديلات قانون العمل والشركات

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أعربت منظمات الأعمال الكبرى في كوريا الجنوبية عن معارضتها الشديدة للتقدم السريع في المراجعات لقانون الشركات والعمل في البرلمان، واصفة تلك التطورات بأنها "مقلقة للغاية".وفي بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، حثت ثماني مجموعات اقتصادية، بما في ذلك اتحاد الصناعات الكورية، ورابطة التجارة الدولية الكورية، والاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة، نوابَ البرلمان على إعادة النظر في التعديلات من منظور المصلحة الوطنية وحذّرت من أنها قد تعطل العمليات التجارية.كما حذر البيان من أن التغيير الأخير في القانون التجاري، الذي يوسع واجبات المديرين ويحد من حقوق التصويت للمساهمين الرئيسيين، يمكن أن يفتح الباب أمام مطالب مدمرة من المستثمرين الأجانب المضاربين، مما يعيق إعادة الهيكلة والنمو المستقبلي.كما انتقدت المنظمات المراجعات المقترحة لقانون النقابات العمالية، المعروف باسم مشروع قانون "الظرف الأصفر"، لتوسيع الحق في الإضراب وتقويض استقرار إدارة العمل.ودع البيانُ النوابَ إلى سحب اللوائح غير الضرورية وأخذ التحديات التي تواجه الشركات المحلية على محمل الجد.