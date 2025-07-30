رئيس سام سونغ يبدأ زيارة للولايات المتحدة لدعم مفاوضات التعريفات الجمركية

Photo : YONHAP News

بدأ رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء، في خطوة واضحة لتقديم الدعم لمفاوضات التعريفات الجمركية المستمرة بين حكومة كوريا الجنوبية وإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".والتزم "لي"، الذي وصل إلى مطار "كيم بو" الدولي في حوالي الساعة 3:50 مساء، الصمت عندما استفسر الصحفيون عن الغرض من زيارته للولايات المتحدة.وقد أثارت رحلة "لي" تكهنات بأن سيول قد تقترح توسيع الاستثمارات الكورية في صناعة أشباه الموصلات الأمريكية أو التعاون التكنولوجي في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.وتدير سام سونغ حاليا مصنعا لإنتاج أشباه الموصلات في منطقة أوستن بولاية تكساس، ويجري بناء مصنع آخر في تايلور، على بعد أقل من ساعة بالسيارة من عاصمة الولاية.وتخطط شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أيضا لاستثمار 37 مليار دولار حتى عام 2030 من أجل إنشاء قاعدة لإنتاج أشباه الموصلات في أمريكا.وقد وقعت سام سونغ وتسلا أول من أمس الاثنين صفقة مصنع لأشباه الموصلات بقيمة 22.8 تريليون وون، أي حوالي 16.5 مليار دولار، لتصنيع الشريحة "ايه آي 6" من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي لصالح شركة تسلا، وذلك في مصنع سام سونغ الجديد لأشباه الموصلات في تكساس.