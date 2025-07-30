شركة هايب تخضع لتحقيقات خاصة من قبل وكالة الضرائب الحكومية

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ستخضع شركة هايب القوية في قطاع الكيبوب، لتحقيقات خاصة من قبل وكالة الضرائب الحكومية، بينما تخضع حاليا بالفعل لتحقيقات بواسطة النيابة والشرطة بشأن معاملات الأسهم الاحتيالية المزعومة بواسطة رئيسها "بانغ شي هيوك".وأرسل المكتب الإقليمي لهيئة الضرائب الوطنية في سيول أمس الثلاثاء محققين إلى مقر هايب في منطقة يونغ سان في سيول من أجل الحصول على المستندات اللازمة للتحقيق الضريبي.ويتهم بانغ بخداع المستثمرين للاعتقاد بأن خطط الشركة للاكتتاب العام قد تأخرت في عام 2019، مع حثهم على بيع أسهمهم إلى صندوق أسهم خاصة أسسه المديرون التنفيذيون في هايب. وباع الصندوق أسهمه بعد أن تم طرح هايب للاكتتاب العام في النهاية، ونتيجة لذلك يشتبه في أن بانغ حقق ربحا غير قانوني يبلغ حوالي 200 مليار وون، أي حوالي 144 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 30% من أرباح بيع الأسهم من الصندوق الخاص.وقالت هيئة الضرائب إنها فتحت تحقيقات في 27 حالة يشتبه في جنيها أرباحا غير مشروعة من خلال طرق مختلفة للتلاعب بالأسهم مما أدى إلى حدوث اضطرابات في السوق.