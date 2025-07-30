مباحثات تجارية على المستوى الوزاري بين كوريا والولايات المتحدة

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أجرى وزير المالية الكوري "كو يون تشول" محادثات تجارية مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك"، قبيل الموعد النهائي لمفاوضات التعريفات الجمركية في الأول من أغسطس.ووفقا لوزارة المالية الكورية اليوم الأربعاء، انضم وزير الصناعة "كيم جونغ كوان" ووزير التجارة "يو هان كو" أيضا إلى المحادثات التي استمرت ساعتين من الساعة الثالثة من مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي.ولم يتم الكشف عن مكان المحادثات، ولكن يبدو أن وزير المالية أجرى المحادثات مباشرة بعد وصوله إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.وعند وصوله إلى مطار دالاس الدولي بالقرب من واشنطن، قال الوزير "كو" للصحفيين إنه جاء إلى الولايات المتحدة للالتقاء بوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، وتعهد بإجراء محادثات بطريقة تصب في مصلحة كوريا.ومن المقرر أن يلتقي "كو" مع "بيسنت" في واشنطن غدا الخميس.