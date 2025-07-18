لوتنيك يحث المسؤولين الكوريين على تقديم عرض تجاري نهائي أفضل

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حث وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" المسؤولين الكوريين الجنوبيين على تقديم عرضهم التجاري "الأفضل والأخير" إلى طاولة المفاوضات.ونقلا عن مصادر مطلعة، قل تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الثلاثاء أن لوتنيك أصدر هذا الطلب في المحادثات الأخيرة مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين في اسكتلندا.وخلال الاجتماع، أخبر لوتنيك المسؤولين الكوريين بأنهم بحاجة إلى "إحضار كل شيء" عندما يقدمون عرضهم الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقا للصحيفة، أخبر الوزير الأمريكي المسؤولين الكوريين أيضا بأن ترامب لا يزال بحاجة إلى الاقتناع بسبب ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد مع سيول، في حين أن الولايات المتحدة قد أبرمت بالفعل صفقات مع سلسلة من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوربي واليابان.وكان لوتنيك قد قال لوسائل الإعلام يوم الاثنين إنه التقى بوزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان" ووزير التجارة "يو هان كو" في اسكتلندا، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وقد حضر الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" ذلك الاجتماع أيضا.