وزير الخارجية الكوري يعقد أول محادثات مع نظيره الياباني

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زار وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" مدينة طوكيو أمس الثلاثاء لإجراء محادثات هي الأولى من نوعها مع وزير الخارجية الياباني "تاكيشي إيوايا".وفي كلمته الافتتاحية للمحادثات التي عقدت في مقر وزارة الخارجية اليابانية، قال تشو إن حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ" تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة بناء على سياستها الخارجية البراغماتية.وأضاف أنه يعتقد أنه إذا عملت الدول الصديقة معا على استراتيجيات خارجية من خلال التعاون والتواصل الوثيقين، فسوف تتمكن من التغلب على الأزمات، بل وسوف تحولها أيضا إلى فرص.ومن جانبه قال إيوايا إن العلاقات الثنائية، وكذلك العلاقات الثلاثية بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء البيئة الاستراتيجية الحالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إنه بعد المحادثات، تناول الوزيران عشاء عمل أجريا خلاله مناقشات واسعة النطاق ومتعمقة حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. واعترافا بخطورة التطورات العالمية الأخيرة وتعقيد الأزمات الجارية، اتفق الوزيران أيضا على أنه يجب على كوريا الجنوبية واليابان العمل معا لمواجهة هذه التحديات من خلال التعاون من منظور المصالح الوطنية المشتركة.