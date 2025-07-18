83.5 عام متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية

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بلغ متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية 83.5 عام، مما يضعها في المرتبة الخامسة في هذا السياق من بين 38 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا، زاد متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية عن متوسط الدول الأعضاء في المنظمة بمقدار 2.4 عاما، لتحتل كوريا الجنوبية بذلك المرتبة الخامسة عالميا بعد سويسرا واليابان وإسبانيا وإسرائيل.يذكر أن متوسط العمر المتوقع هو مقياس يستخدم للتعبير عن عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الشخص المولود، ويتم احتسابه بناء على عوامل متعددة، منها مستوى الرعاية الصحية، والتحسن في الظروف المعيشية ومستوى التعليم، وغيرها من العوامل الاجتماعية والاقتصادية.وأشار التقرير إلى أن معدل الوفيات جراء الانتحار في كوريا الجنوبية بلغ 23.2 حالة لكل 100 ألف نسمة على أساس عام 2022، مسجلا بذلك أعلى رقم من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبلغت نسبة الأشخاض الذين يدخنون السجائر يوميا وتزيد أعمارهم عن 15 عاما في كوريا الجنوبية 15.3%، فيما بلغ متوسط نسبة المدخنين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 13.2%.