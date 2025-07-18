وزير الدفاع الكوري يزور بولندا لتوقيع صفقة تصدير دبابات بـ6.5 مليار دولار

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من المقرر أن يقوم وزير الدفاع الكوري "آن كيو بيك" بزيارة إلى بولندا خلال الفترة من الحادي والثلاثين من يوليو وحتى الثاني من أغسطس، ليوقع صفقة لتصدير دبابات "كي 2" الكورية.وسوف يتم توقيع هذه الصفقة بين وزيرالدفاع الكوري "آن" ونظيره البولندي "فلاديسلاف كوسينياك- كاميش" في حفل يقام يوم الأول من أغسطس.وتأتي هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 9 تريليونات وون، أي ما يعادل 6.5 مليار دولار، في أعقاب سلسلة من الصفقات التي وقعتها بولندا في عام 2022 مع شركات دفاع كورية جنوبية لشراء دبابات كي 2، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع كي 9، وطائرات هجومية خفيفة من طراز إف إيه 50.ومن بين 180 دبابة من طراز "كي 2" سيتم تصديرها لبولندا، ستقوم شركة "هيون ديه روتيم" الكورية بإنتاج 117 وحدة، فيما ستنتج شركة "بي جي زي" البولندية 63 وحدة محليا.وسوف يستغل الوزير الكوري "آن" زيارته لبولندا كفرصة لإجراء محادثات مع نظيره البولندي "كوسينياك-كاميش" لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية، إلى جانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.