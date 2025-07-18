موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال بقوة 8.7 درجة في روسيا

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ضربت موجات تسونامي منطثة هوكايدو اليابانية بسبب زلزال بقوة 8.7 درجة وقع في شبه جزيرة كامتشاتك الروسية في الساعة الثامنة و25 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء.وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن موجات تسونامي بارتفاع 30 سنتيمترا تكررت على مدى عدة دقائق في شرق هوكايدو اعتبارا من الساعة العاشرة والنصف صباحا.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار نجمت عن تلك الموجات.وبعد وقوع الزلزال في روسيا، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في سواحل هوكايدو وكيوشو المطلة على المحيط الهادئ، وطالبت المواطنين بعدم الدخول إلى البحر أو الاقتراب من السواحل إلى أن يتم رفع التحذير.ومن جانبه، أصدر مركز التحذير الأمريكي من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من احتمال وصول موجات تسونامي يتراوح ارتفاعها بين متر واحد وثلاثة أمتار إلى بعض السواحل في جزيرتيْ غوام وهاواي.كما توقع المركز أن تصل موجات تسونامي بارتفاع يتراوح بين 30 سنتيمترا ومتر واحد إلى بعض السواحل في كل من الفلبين وجزر مارشال وبلاو وجزر تشوك وكوسراي التابعة لاتحاد ميكرونيزيا.