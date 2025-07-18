الاقتصادية رجال الأعمال الكوريون يشاركون في دعم المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة

من المتوقع أن يسهم عددٌ من رجال الأعمال الكوريين، بمن فيهم "كيم دونغ كوان" نائب رئيس مجموعة شركات "هان هوا"، و"لي جيه يونغ" رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، اللذان وصلا إلى واشنطن مؤخرا، في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية.

ومن المرجح أن يقوم رجال الأعمال الكوريون بطرح مقتراحات على الجانب الأمريكي لتوسيع الاستثمارات في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون في تقنيات أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وكان "إيلون ماسك" المدير التنفيذي لشركة "تسلا" قد أعلن أنه عقد اجتماعا عبر الفيديو مع "لي جيه يونغ" رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، حيث بحث معه سبل زيادة التعاون بينهما.

ويدعو الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية إلى توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة، حيث طلبت واشنطن من سيول استثمار 400 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، بينما اقترحت كوريا اسثمار 100 مليار دولار.