الرئيس الكوري يقول إن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تقضي على عدم اليقين

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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" اليوم الخميس أن كوريا توصلت إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال "لي" إن الاتفاقية ستقضي على عدم اليقين التجاري وتخلق ظروفا تسمح لكوريا الجنوبية بالمنافسة على قدم المساواة أو بشروط أفضل، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مستويات مساوية أو أقل من تلك المطبقة على المنافسين الرئيسيين لها.وأضاف أن الالتزام بضخ استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار، حسبما تنص الاتفاقية، سيعزز أساس التعاون الصناعي الاستراتيجي بين البلدين، كما أن هذه الاستثمارات ستدعم دخول الشركات الكورية إلى السوق الأمريكية، لا سيما في قطاعات بناء السفن وأشباه الموصلات والبطاريات الثانوية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة.وقال الرئيس إن 150 مليار دولار من هذا المبلغ ستخصص لصندوق تعاون في مجال بناء السفن، والذي سيدعم بقوة دخول الشركات الكورية إلى صناعة بناء السفن الأمريكية.وأعرب الرئيس عن أمله في أن تعطي الاتفاقية التجارية زخما لتعميق التعاون الصناعي وتعزيز التحالف بين البلدين.