الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق تجاري مع كوريا برسوم جمركية 15%

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اتفاق تجاري "كامل وشامل" مع كوريا الجنوبية سيشمل رسوما جمركية بنسبة 15% على الصادرات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة، أي أقل بعشر نقاط مئوية مما كان مقترحا سابقا.وفي منشور كتبه على منصته "تروث سوشيال" أمس الأربعاء، قال "ترامب" إن كوريا الجنوبية ستستثمر 350 مليار دولار في الولايات المتحدة بموجب الاتفاق، كما ستشتري أيضا غازا طبيعيا مسالا أو منتجات طاقة أخرى بقيمة 100 مليار دولار من الولايات المتحدة، موضحا أن سيول وافقت على استثمار مبلغ كبير من المال لأغراض استثمارية خاصة بها.وقال إن هذا المبلغ سيُعلن خلال الأسبوعين القادمين، عندما يزور الرئيس "لي جيه ميونغ" البيت الأبيض لعقد اجتماع ثنائي.وقال "ترامب" أيضا إن كوريا الجنوبية ستكون منفتحة تماما للتجارة مع الولايات المتحدة وستقبل جميع المنتجات الأمريكية، بما في ذلك السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، وأنه لن تكون هناك رسوم جمركية على الصادرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية.