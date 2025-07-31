الرئيس الكوري يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الوزراء الياباني السابق سوغا

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التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" برئيس الوزراء الياباني السابق "يوشيهيدي سوغا" أمس الأربعاء لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية.وخلال زيارة "سوغا" إلى المكتب الرئاسي في سيول، أعرب "لي" عن أمله في أن تعزز كوريا الجنوبية واليابان علاقاتهما وتساعد كل منهما الأخرى، مشبها البلدين بجيران يتشاركان نفس الفناء الخلفي.وأشار "لي" إلى أن التبادلات بين الشعبين الكوري والياباني قد زادت بدرجة كبيرة، إلى جانب الاحترام ومشاعر الصداقة المتبادلة بينهما.كما شدد على أنه من أجل إقامة علاقات أفضل، يجب أن يكون هناك المزيد من التبادلات والتعاون بين الحكومتين.وقال "سوغا" إنه يتفق مع الرئيس "لي"، وتعهد ببذل جهود لتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعبين.كما أعرب عن تعازيه في الأرواح التي أزهقتها الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت كوريا الجنوبية مؤخرا.يذكر أن "سوغا" يزور سيول ضمن وفد من جمعية البرلمانيين اليابانيين والكوريين.