فريق التحقيقات الخاص يطلب إحضار الرئيس السابق يون بالقوة للاستجواب

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طلب فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في الادعاءات ضد السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، إصدار مذكرة توقيف ضد زوجها الرئيس السابق "يون صوك يول".وقال مساعد رئيس الفريق "أو جونغ هي" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الفريق طلب إصدار مذكرة التوقيف بعد أن تجاهل "يون" استدعاء الفريق لليوم الثاني دون تقديم أي تفسير.وتأتي هذه الخطوة بعد أن امتنع "يون"، الموجود حاليا في مركز احتجاز سيول في مقاطعة "كيونغ كي"، عن الحضور إلى مقر الفريق في سيول في الموعد المحدد في الساعة 10 من صباح أمس، بعد أن تجاهل أمرا مشابها يوم الثلاثاء.ومنذ إعادة احتجازه في 10 يوليو، رفض يون الحضور للاستجواب من قبل الفريق الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، وكذلك لمحاكمته الجنائية، متذرعا بأسباب صحية.وإذا صدر أمر بإحضاره بالقوة، فإن الفريق يفكر في إرسال محقق ومدع عام إلى مركز الاحتجاز لتنفيذ الأمر مع ضباط السجن.