واشنطن تقول إن 90% من أرباح الاستثمار الكوري ستذهب للشعب الأمريكي

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قال وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" إن 90% من أرباح الاستثمارات البالغة 350 مليار دولار، والتي تعهدت كوريا الجنوبية بضخها في الولايات المتحدة، سوف تذهب إلى الشعب الأمريكي.وأدلى "لوتنيك" بهذه التصريحات في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن إبرام اتفاقية تجارية مع كوريا الجنوبية.وقال وزير التجارة الأمريكي أيضا إن كوريا الجنوبية وافقت على شراء غاز طبيعي مسال ومنتجات طاقة أخرى بقيمة 100 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدى الأعوام الثلاثة ونصف القادمة.وأضاف "لوتنيك" أنه عندما يزور الرئيس "لي جيه ميونغ" البيت الأبيض في غضون الأسابيع القادمة، سيعلن مع الرئيس "ترامب" عن استثمارات ضخمة تخطط الشركات الكورية لضخها في أمريكا.وقال أيضا إن معدل الرسوم الجمركية المتبادلة ورسوم السيارات لكوريا الجنوبية سيكون 15%، مؤكدا على أن كوريا لن تُعامل بصورة أسوأ من أي دولة أخرى في مجال أشباه الموصلات والأدوية، وأشار إلى أن منتجات الصلب والألمنيوم والنحاس غير مشمولة في الاتفاقية وستبقى دون تغيير.