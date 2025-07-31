تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكورية إلى 15%

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري أن الولايات المتحدة وافقت على تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة، وأيضا تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكورية إلى 15%.وكشف "كيم يونغ بوم" كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية عن هذه المعلومات اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي حول الاتفاقية التجارية.وقال "كيم" إن الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 25% التي كانت الولايات المتحدة ستفرضها على كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم الجمعة سوف تنخفض إلى 15%، كما ستنخفض الرسوم الجمركية على السيارات، وهي أحد أهم الصادرات الكورية، إلى 15%.وأكد "كيم" أن كوريا الجنوبية لن تكون في وضع غير مواتٍ مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المقررة على أشباه الموصلات والأدوية.وأقر بوجود مطالب قوية من الولايات المتحدة لزيادة فتح أسواق منتجات الزراعة والثروة الحيوانية، ولكن بالنظر إلى الأمن الغذائي وحساسية القطاع الزراعي، فإن كوريا الجنوبية لم توافق على زيادة فتح أسواق الأرز ولحم البقر.