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الاقتصادية

كوريا تعلن عن اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة

Write: 2025-07-31 14:36:41Update: 2025-07-31 15:03:20

كوريا تعلن عن اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

عقد  "كيم يونغ  بوم"  المساعد الرئاسي  للشؤون  السياسية مؤتمرا  صحفيا  صباح  اليوم  تحدث  فيه  عن  تفاصيل  الاتفاق الكوري  الأمريكي  بشأن  الرسوم  الجمركية، حيث  قال  إنه  تم  تخفيض  الرسوم  الجمركية التي  كان  من  المقرر  أن  تفرضها  الولايات المتحدة  بدءا  من  الأول  من  أغسطس،  من  25%  إلى  15%،  وهو  نفس  المستوى مثل  الاتحاد  الأوربي واليابان.
وأضاف  أن  الرسوم  الجمركية الأمريكية  على  السيارات، التي  تعتبر  من  أهم  الصادرات الكورية،  تم  تخفيضها إلى  15%  أيضا،  رغم  أن  كوريا  طالبت  بتخفيض  أكثر  حتى  12.5%  حسب  اتفاقية التجارة  الحرة  بين  البلدين. 
وأوضح  كيم  أن  كوريا  الجنوبية  ستحصل  على  معاملة الدولة  الأكثر  رعاية  فيما  يتعلق  بأشباه  الموصلات والأدوية،  والتي  من  المتوقع  أن  تخضع  لرسوم  جمركية  إضافية في  المستقبل.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  تم  الاتفاق  على  أن  تضخ  كوريا  الجنوبية مبلغ  350  مليار  دولار  في  الولايات  المتحدة، بحيث  يتم  تخصيص  مبلغ  150  مليار  دولار  منها  لإنشاء صندوق  للتعاون  الكوري الأمريكي  لبناء  السفن، بهدف  توسيع  التعاون في  صناعة  بناء  السفن  مع  الولايات  المتحدة.
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