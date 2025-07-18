الولايات المتحدة تعلن عن التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن التوصل إلى "اتفاق تجاري كامل وشامل" مع كوريا الجنوبية.وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة رسومها الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%، بينما ستستثمر كوريا الجنوبية مبلغ 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.وقد تم الإعلان بشكل مفاجئ عن اختتام المفاوضات التجارية الكورية الأمريكية بعد حوالي 30 دقيقة فقط من بدء الاجتماع بين الوفد التجاري الكوري والرئيس ترامب في البيت الأبيض، في حوالي الساعة السابعة إلا عشر دقائق من صباح اليوم.وكشف ترامب في منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي عن أن كوريا الجنوبية وافقت على استثمار مبلغ 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وأيضا على شراء منتجات طاقة أمريكية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، بقيمة 100 مليار دولار.وقدم ترامب التهنئة للرئيس الكوري على فوزه في الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس لي جيه ميونغ سيزور البيت الأبيض في غضون أسبوعين لعقد قمة معه، حيث يعلن عن المزيد من الاستثمارات الكورية الضخمة في الولايات المتحدة.