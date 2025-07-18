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الدولية

الولايات المتحدة تعلن عن التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

Write: 2025-07-31 14:37:04Update: 2025-07-31 15:00:21

الولايات المتحدة تعلن عن التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

Photo : EPA / Yonhap News

أعلن  الرئيس  الأمريكي "دونالد  ترامب"  عن  التوصل  إلى  "اتفاق  تجاري  كامل  وشامل" مع  كوريا  الجنوبية.
وأوضح  أنه  بموجب  هذا  الاتفاق، ستخفض  الولايات  المتحدة رسومها  الجمركية  على  المنتجات  الكورية الجنوبية  من  25%  إلى  15%،  بينما  ستستثمر كوريا  الجنوبية  مبلغ  350  مليار  دولار  في  الولايات  المتحدة.
وقد  تم  الإعلان بشكل  مفاجئ  عن  اختتام  المفاوضات التجارية  الكورية  الأمريكية بعد  حوالي  30  دقيقة  فقط  من  بدء  الاجتماع  بين  الوفد  التجاري الكوري  والرئيس  ترامب  في  البيت  الأبيض،  في  حوالي  الساعة السابعة  إلا  عشر  دقائق  من  صباح  اليوم.
وكشف  ترامب  في  منشور  كتبه  على  وسائل  التواصل  الاجتماعي عن  أن  كوريا  الجنوبية  وافقت  على  استثمار مبلغ  350  مليار  دولار  في  الولايات  المتحدة، وأيضا  على  شراء  منتجات  طاقة  أمريكية،  بما  في  ذلك  الغاز  الطبيعي المسال،  بقيمة  100  مليار  دولار.
وقدم  ترامب  التهنئة للرئيس  الكوري  على  فوزه  في  الانتخابات،  مشيرا  إلى  أن  الرئيس  لي  جيه  ميونغ  سيزور  البيت  الأبيض  في  غضون  أسبوعين لعقد  قمة  معه،  حيث  يعلن  عن  المزيد من  الاستثمارات  الكورية الضخمة  في  الولايات المتحدة.
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