إجراء أول اتصال هاتفي بين وزيريْ الدفاع الكوري والأمريكي

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قيّم وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي الوضعَ الأمني في المنطقة، واتفقا على تعميق التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في قطاع بناء السفن.جاء ذلك في أول اتصال تنسيقي بين وزير الدفاع الكوري "آن كيو بيك" مع وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث"، صباح اليوم.وقالت وزارة الدفاع في سيول إن الجانبين أكدا خلال الاتصال على قوة التحالف بين البلدين والوضع الدفاعي المشترك.ونقلت الوزارة عن الوزير "آن" قوله إنه يشعر بمسؤولية كبيرة لتطوير إنجازات التحالف الكوري الأمريكي على مدى أكثر من 70 عاما، مؤكدا على أن التحالف بين البلدين مبني على الدم، ويجعل العلاقة بين البلدين لا تنفصم.وأعرب الوزير الكوري عن أمله في أن يتمكن الجانبان في المستقبل من تعميق وتطوير التحالف بينهما ليصبح تحالفا استراتيجيا شاملا ومستقبليا.من جانبه، أعاد وزير الدفاع الأمريكي هيغسيث التأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن جمهورية كوريا.وأوضحت وزارة الدفاع أن الوزيرين اتفقا على الحفاظ على التنسيق الوثيق وتعميق التعاون في مجال الردع الموسع لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية، والتعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا.