الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

سيول تشهد أعلى نسبة من الليالي الاستوائية في يوليو

Write: 2025-07-31 14:38:10Update: 2025-07-31 15:01:38

سيول تشهد أعلى نسبة من الليالي الاستوائية في يوليو

Photo : YONHAP News

شهدت  العاصمة  الكورية سيول  ليلة  استوائية أخرى  أمس،  حيث  لم  تنخفض  درجة  الحرارة خلال  الليل  عن  29.3  درجة  مئوية.
وبذلك  ارتفع  عدد  الليالي  الاستوائية التي  شهدتها  العاصمة سيول  هذا  الشهر  إلى  22  ليلة  لتسجل  بذلك  أعلى  رقم  قياسي  لليالي  الاستوائية خلال  شهر  يوليو، منذ  بدء  أعمال  الأرصاد  الجوية في  سيول  في  عام  1908،  أي  قبل  117  عاما. 
يشار  إلى  أن  الرقم  القياسي السابق  كان  21  ليلة  استوائية متتالية  في  عام  1994.
ومع  بقاء  ليلة  واحدة  أخرى  في  شهر  يوليو،  فقد  يرتفع  عدد  الليالي  الاستوائية في  سيول  هذا  الشهر  إلى  23  ليلة،  لتتجاوز  نسبة  الليالي  الاستوائية مستوى  70%  من  أيام  هذا  الشهر.
وقالت  هيئة  الأرصاد الجوية  الكورية  إن  حرارة  ليالي  سيول  في  هذا  الشهر  كانت  أسوأ  من  تلك  التي  شهدتها في  شهر  يوليو  1994،  عندما  ضربتها  أسوأ  موجة  حر  في  القرن  العشرين،  أو  في  شهر  يوليو  من  عام  2018،  الذي  شهد  أسوأ  موجة  حر  في  القرن  الحادي والعشرين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;