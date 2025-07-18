سيول تشهد أعلى نسبة من الليالي الاستوائية في يوليو

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شهدت العاصمة الكورية سيول ليلة استوائية أخرى أمس، حيث لم تنخفض درجة الحرارة خلال الليل عن 29.3 درجة مئوية.وبذلك ارتفع عدد الليالي الاستوائية التي شهدتها العاصمة سيول هذا الشهر إلى 22 ليلة لتسجل بذلك أعلى رقم قياسي لليالي الاستوائية خلال شهر يوليو، منذ بدء أعمال الأرصاد الجوية في سيول في عام 1908، أي قبل 117 عاما.يشار إلى أن الرقم القياسي السابق كان 21 ليلة استوائية متتالية في عام 1994.ومع بقاء ليلة واحدة أخرى في شهر يوليو، فقد يرتفع عدد الليالي الاستوائية في سيول هذا الشهر إلى 23 ليلة، لتتجاوز نسبة الليالي الاستوائية مستوى 70% من أيام هذا الشهر.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن حرارة ليالي سيول في هذا الشهر كانت أسوأ من تلك التي شهدتها في شهر يوليو 1994، عندما ضربتها أسوأ موجة حر في القرن العشرين، أو في شهر يوليو من عام 2018، الذي شهد أسوأ موجة حر في القرن الحادي والعشرين.