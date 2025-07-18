تباين في الآراء الحزبية حول الاتفاق التجاري الكوري الأمريكي

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أشاد الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "يحافظ على المصالح الوطنية"، بينما وجّه حزب قوة الشعب المعارض انتقادات للاتفاق، معتبرا أن الحكومة الكورية قدمت تنازلات كبيرة بسبب ضيق الوقت.وعقد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "باك سانغ هيوك" مؤتمرا صحفيا في البرلمان اليوم أعلن فيه عن اختتام المفاوضات الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأضاف أن الاتفاق أزال حالة عدم اليقين التي ظلت تخيم على الاقتصاد الكوري، وذلك من خلال وضع المصالح الوطنية في الصدارة.كما وصف الاتفاق بأنه "إنجاز ثمين للدبلوماسية البراغماتية" التي تمارسها حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ".وفي المقابل، قال حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي إنه على الرغم من أن مستوى التعرفة الجمركية البالغ 15% يعتبر مناسبا، إلا أن الحكومة الكورية قدمت تنازلات كبيرة.ووجه "سونغ أون سوك" رئيس لجنة الطوارئ وزعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض في اجتماع للجنة الطوارئ الحزبية في البرلمان اليوم، انتقادات للحكومة الكورية بسبب الاتفاق على ضخ استثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراء منتجات طاقة أمريكية بمقدار 100 مليار دولار، ووصف هذه المبالغ بأنها مفرطة.