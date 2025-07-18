المكتب الرئاسي: اتفاق كوري جنوبي أمريكي على 15 % من الرسوم الجمركية على السيارات الكورية

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عقد "كيم يونغ بوم" المساعد الرئاسي للشؤون السياسية لقاء صحفيا صباح اليوم بشأن الاتفاق الكوري الجنوبي والأمريكي على الرسوم الجمركية.وفقا لكيم، انخفضت الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة بدءا من الأول من شهر أغسطس القادم من 25 % إلى 15 % وهي نفس المستوى الذي اتفق عليها الاتحاد الأوربي واليابان مع الولايات المتحدة.وفي سياق متصل، انخفضت الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات التي تمثل من الصادرات الكورية الرئيسية لتبلغ 15 % بحيث أعرب كيم عن الأسف، مشيرا إلى أن الجانب الكوري كان يصر على مستوى 12,5 % حسب اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلا أنه تقرر بـ15 %.وأوضح كيم أن كوريا الجنوبية ستحصل على معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بـأشباه الموصلات والأدوية، والتي من المتوقع أن تخضع لرسوم جمركية إضافية في المستقبل. وهذا يعني أن كوريا الجنوبية لن تكون في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالدول الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، تخطط كوريا الجنوبية لاستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتم تخصيص 150 مليار دولار من هذا المبلغ لإنشاء صندوق التعاون الكوري الأمريكي لبناء السفن، بهدف توسيع التعاون في صناعة بناء السفن مع الولايات المتحدة.وسيغطي الصندوق جميع جوانب صناعة بناء السفن، بما في ذلك بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وتجديدها، بالإضافة إلى معدات بناء السفن.ومن المتوقع أن يتم الاستثمار بشكل محدد بناء على احتياجات الشركات الكورية.وبصرف النظر عن قطاع بناء السفن، سيتم إنشاء صندوق استثمار بقيمة 200 مليار دولار للولايات المتحدة في قطاعات أخرى مثل أشباه الموصلات والطاقة النووية والبطاريات الثانوية والتكنولوجيا الحيوية.وصرح كيم أنه لن يكون هناك فتح إضافي لأسواق الأرز ولحم البقر، وهي القضية التي حظيت باهتمام كبير خلال مفاوضات الاتفاقية.علاوة على ذلك، أوضح أنه على الرغم من المطالب الأمريكية القوية بفتح الأسواق، تم الاتفاق على عدم فتحها بشكل إضافي بالنظر إلى الأمن الغذائي وحساسية القطاع الزراعي.كما قال إن قضايا مثل تصدير بيانات الخرائط عالية الدقة، ونفقات الدفاع، ومفاوضات استيراد الأسلحة هي قضايا منفصلة وليست مدرجة في نتائج هذه المفاوضات.