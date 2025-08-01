سيول وواشنطن تؤكدان التزامهما بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية

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أكد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التزام البلدين الراسخ بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية.وعقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" ووزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" أول محادثات بينهما أمس الخميس في واشنطن.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن "جو" و"روبيو" أكدا التزام البلدين الحازم بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية والتنفيذ الكامل للعقوبات الدولية.كما أعربا عن قلقهما البالغ إزاء تعاون كوريا الشمالية العسكري المتزايد مع روسيا.وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان، ووصف هذا التعاون بأنه ذو دور حيوي في الردع والمرونة في مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية.كما اتفق الوزيران على أن الحفاظ على السلام والاستقرار عند مضيق تايوان عنصر لا غنى عنه لأمن وازدهار المجتمع الدولي.