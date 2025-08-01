كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنسقان لعقد أول قمة بينهما

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قال وزير الخارجية الكوري "جو هيون" إنه يتم التنسيق حاليا مع الولايات المتحدة لعقد أول قمة بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جو" أمس الخميس في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الكورية في واشنطن، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو".وتأتي تصريحات "جو" بعد يوم من إعلان "ترامب" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرئيس الكوري سيزور الولايات المتحدة في غضون أسبوعين لعقد قمة معه، بعد الإعلان عن اتفاقية تجارية ثنائية بين البلدين.وأضاف وزير الخارجية أنه أكد مع نظيره الأمريكي على النجاح في إبرام الاتفاقية التجارية وناقشا سبل المضي قدما فيها، ووصف الاجتماع مع "روبيو" بأنه كان "بناءً وإيجابيا"، وقال إن الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا المتعلقة بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وفي أول لقاء مباشر بين وزيري خارجية البلدين منذ تولي إدارة "لي" السلطة في كوريا، أعاد الجانبان تأكيد التزام بلديهما الحليفين بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية واتفقا على تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان.