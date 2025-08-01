لجنة حزبية تنفي وجود مشكلة صحية تمنع الرئيس السابق يون من الخضوع للتحقيق

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قالت اللجنة التابعة للحزب الديمقراطي الحاكم المعنية بثلاثة تحقيقات خاصة مع إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول" أمس الخميس، إن الرئيس السابق "يون" يرفض التعاون في التحقيقات بينما يدعي زورا وجود مشاكل صحية.وبعد تفتيش ميداني لمركز احتجاز سيول، حيث يوجد "يون" حاليا، قال "كيم بيونغ جو" رئيس اللجنة وعضو الحزب الديمقراطي الحاكم، إنه وفقا لمسؤول في مركز الاحتجاز، لا يعاني الرئيس السابق من أي مشاكل صحية.وخلال التفتيش، التقى أعضاء اللجنة برئيس مركز الاحتجاز وتحققوا من الوثائق المتعلقة بمقابلات "يون" مع محاميه وغيره.وأخبر رئيس الخدمات الطبية في المركز نوابَ الحزب الديمقراطي بأنه لا يبدو أن هناك أي مشاكل صحية تمنع "يون" من حضور الاستجوابات والمحاكمات.وبالنسبة للاتهامات بأن رئيس المركز لم يتخذ الإجراءات المناسبة لإحضار الرئيس السابق قسرا للاستجواب أمام فريق التحقيق الخاص، فقد نفى منحه أي معاملة تفضيلية، موضحا أنه لا توجد معايير محددة أو أحكام قانونية بشأن استخدام القوة من قبل حراس السجن في مثل هذه الحالة.