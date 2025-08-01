الرئيس الكوري يدعو لتعديل نموذج الطاقة ليرتكز على الطاقة المتجددة

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دعا الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى تعديل شامل لنموذج البنية التحتية لشبكة الكهرباء في كوريا الجنوبية، بالتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.وفي اجتماع مع مساعديه الرئاسيين أمس الخميس، قال الرئيس إن التحول في مجال الطاقة مهمة لا مفر منها في ظل أزمة المناخ، مشددا على أن ضمان إمدادات الطاقة المتجددة من خلال تحسين شبكة الكهرباء أصبح أمرا ملحا في أعقاب ثورة الذكاء الاصطناعي.وأصدر الرئيس تعليمات للوزارات المعنية بتأسيس شبكة كهربائية من الجيل التالي بحيث تقوم بتقليل عدم الكفاءة في نقل الطاقة لمسافات طويلة، والاستفادة الفعالة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.كما حث المسؤولين على تسريع تنفيذ "مشروع الطريق السريع للطاقة"، وهو أحد وعوده الانتخابية، لربط شبكات كهربائية متطورة بكثافة في جميع أنحاء البلاد.وتتضمن الخطة المقترحة إنشاء شبكة تيار مباشر عالي الجهد من شأنها نقل الكهرباء بكفاءة من تجمع الطاقة المتجددة الأساسي في منطقة "جولا" الجنوبية الغربية.