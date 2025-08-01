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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة مع كوريا

Write: 2025-08-01 09:24:16Update: 2025-08-01 09:25:36

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة مع كوريا

Photo : Reuters / Yonhap News

وقّع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمرا تنفيذيا لتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة مع كوريا الجنوبية من 25% إلى 15%، تماشيا مع الاتفاق التجاري الذي أبرم مؤخرا بين البلدين.
ووقع "ترامب" الأمر التنفيذي أمس الخميس لتعديل الرسوم الجمركية المتبادلة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كوريا الجنوبية، تنفيذا لنتائج المفاوضات التجارية الأخيرة.
ووفقا للملحق المرفق بالأمر التنفيذي، تم إدراج معدل الرسوم الجمركية المتبادلة المعدل لكوريا الجنوبية بنسبة 15%، أي أقل بعشر نقاط مئوية من المعدل المعلن في 2 أبريل.
كما تم تخفيض معدل اليابان إلى 15%، بما يعكس شروط اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن المنتجات التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، في محاولة للتهرب من الرسوم الجمركية، ستواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 40% علاوة على المعدلات القياسية الخاصة بكل دولة.

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