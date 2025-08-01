5.9 % زيادة في صادرات كوريا الجنوبية في يوليو

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شهدت الصادرات الكورية في شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت حوالي 6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يمثل زيادة في الصادرات للشهر الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن إعلان الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية متبادلة على كوريا الجنوبية.وسجلت قيمة صادرات أشباه الموصلات أعلى رقم على أساس أشهر يوليو، فيما انخفضت قيمة صادرات السيارات للولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة صادرات كوريا 60 مليارا و820 مليون دولار، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات كوريا من أشباه الموصلات بلغت 14 مليارا و710 ملايين دولار في يوليو، بزيادة نسبتها 31.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس أشهر يوليو.وزادت قيمة صادرات السيارات الكورية في يوليو بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي رغم انخفاض صادراتها للولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية.وسجلت الصادرات الكورية للولايات المتحدة زيادة بنسبة 1.4%، وللصين انخفاضا بنسبة 3%.وشهدت قيمة الواردات الكورية زيادة بنسبة 0.7% لتصل إلى 54 مليارا و210 ملايين دولار، مما أدى إلى تسجيل 6 مليارات و610 ملايين دولار فائضا تجاريا.