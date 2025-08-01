سعر صرف الدولار في كوريا يتجاوز 1400 وون خلال تداولات اليوم

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تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في كوريا الجنوبية خلال تداولات اليوم الجمعة مستوى 1400 وون.وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم 1400.1 وون.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار في كوريا هذا المستوى منذ يوم التاسع عشر من شهر مايو الماضي.ويرجع السبب في زيادة سعر الدولار في كوريا إلى ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة الدولار مقابل عملات ست دول رئيسية، حيث تجاوز المؤشر مستوى 100 نقطة، وكذلك بسبب قيام المستثمرين الأجانب ببيع الأسهم الكورية.وقد انخفض مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، خلال تداولات اليوم بنسبة بلغت حوالي 3%، ليقل عن مستوى 3200 نقطة.واستمر المؤشر في التداول عند مستوى 3,150 نقطة صباح اليوم، متراجعا بأكثر من 90 نقطة مقارنة بيوم أمس.ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى تأثيرات مفاوضات التعريفات الجمركية بين سيول وواشنطن على الاقتصاد الكوري، وخطة الحكومة لإصلاح النظام الضريبي.