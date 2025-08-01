مسؤول كوري يشير لاحتمال تغيير دور القوات الأمريكية في كوريا

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قالت وزارة الخارجية الكورية في بيان صحفي اليوم الجمعة إن تحديث التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كان أحد الموضوعات الرئيسية في المحادثات بين وزيريْ الخارجية الكوري والأمريكي، التي عقدت لأول مرة منذ انطلاق الحكومة الجديدة في كوريا.وأوضح البيان أن وزير الخارجية "تشو هيون" ونظيره الأمريكي "ماركو روبيو" اتفقا على ضرورة تحديث التحالف بين البلدين بما يعزز من قوته ويرفع من أهميته الاستراتيجية، في ظل التغييرات التي يشهدها الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.وأعرب الوزير الكوري "تشو" عن أمله في تطوير تحالف تكنولوجي قائم على التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية، والتكنولوجيا الكمية، ليصبح محورا ثالثا في التعاون بين البلدين.ومن بين الموضوعات الرئيسية لتحديث التحالف: المرونة الاستراتيجية للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أي استخدام واشنطن لتلك القوات في إطار جهودها لاحتواء الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وفي هذا السياق، صرح مسؤول حكومي كوري رفيع المستوى بأن دور وطبيعة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية قد يخضعان لتغييرات بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك التغييرات في الأوضاع الدولية، والتطورات التكنولوجية، وزيادة الدور الاستراتيجي للصين.