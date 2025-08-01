موجة الحر الشديد تستمر حتى نهاية الأسبوع

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شهدت العاصمة الكورية سيول 13 ليلة استوائية حارة متتالية بسبب موجة الحرارة الشديدة التي لا تزال تجتاحها.وسجلت درجات الحرارة في كوريا ارتفاعا سريعا مرة أخرى، حيث بلغت درجات الحرارة القصوى خلال نهار اليوم الجمعة في مدينتي سيول وديجون 36 درجة مئوية، فيما ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد إلى حوالي 35 درجة مئوية.ويرجع السبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى أن جبهة الضغط المرتفع الساخن في شمال المحيط الهادئ لا تزال تغطي أجواء كوريا الجنوبية بالكامل.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمي غدا السبت في سيول إلى حوالي 35 درجة مئوية، مع استمرار موجة الحرارة والرطوبة جميع أنحاء البلاد، مع تعرض كوريا لليلة استوائية غدا أيضا.وسوف تشهد كوريا خلال الأسبوع القادم هطول أمطار، مما سيؤدي إلى تراجع شدة موجة الحر.