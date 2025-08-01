مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد على الحفاظ على القوات الأمريكية في كوريا

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التقى وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" أمس الخميس مع كل من رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور "روجر ويكر"، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية "جيم ريش"، حيث قال لهما إن الحكومة الكورية الجديدة ستعزز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، إلى جانب التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.وأضاف الوزير "تشو" أن الحكومة الكورية ستبذل جهودا ليكون التحالف بين البلدين القائم على الركائز الثلاث الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، قادرا على الاستجابة بشكل فعال للبيئة الأمنية المتغيرة في المنطقة.ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات العسكرية "ويكر" على ضرورة التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها لردع التهديدات الأمنية في المنطقة والرد عليها بشكل فعال.وقال إن التزام الولايات المتحدة تجاه كوريا الجنوبية سيظل ثابتا، بما في ذلك الحفاظ على القوات الأمريكية المتمركزة فيها لردع تهديدات كوريا الشمالية.كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية "ريش" على أنه بينما يتغير الوضع الأمني في المنطقة بوتيرة سريعة بسبب عوامل مختلفة، مثل إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، فإن دعم الكونغرس الأمريكي للتحالف بين سيول وواشنطن سيظل ثابتا دون أي تغيير، وأن التعاون الأمني بين البلدين، بما في ذلك تمركز القوات الأمريكية الأمريكية في كوريا الجنوبية، سوف يستمر كما هو عليه الآن.