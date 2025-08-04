تضاعف عدد زوار المتحف الوطني الكوري بسبب فيلم صائدو شياطين الكيبوب

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ازداد عدد زوار المتحف الوطني الكوري بأكثر من الضعف في شهر يوليو الماضي بالمقارنة مع العام السابق، مستفيدا من شعبية فيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" على منصة "نتفليكس".ووفقا للمتحف، فقد استقبل 694 ألفا و552 زائرا في الفترة من 1 إلى 30 يوليو، مقارنة بـ338 ألفا و868 زائرا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.ومع بلوغ العدد التراكمي لعام 2025 ثلاثة ملايين و42 ألف زائر حتى يوم الأربعاء الماضي، بزيادة نسبتها 71.5% على أساس سنوي، يتوقع المتحف أن يتجاوز العدد السنوي أربعة ملايين زائر، مسجلا رقما قياسيا جديدا.وأرجع المتحف هذا الارتفاع في عدد الزوار إلى موسم العطلة الصيفية، بالإضافة إلى الشعبية العالمية لفيلم "صائدو شياطين الكيبوب"، الذي يضم شخصيات مستوحاة من الفولكلور التقليدي، بالإضافة إلى الإكسسوارات التقليدية، التي يمكن العثور على بعضها في المتحف.وفي أعقاب الارتفاع الحاد في أعداد الزوار، قال المتحف إنه أرسل موظفين إضافيين لمساعدة الزوار في العثور على مواقف للسيارات، في حين نصحهم باستخدام وسائل النقل العام لتجنب الطوابير الطويلة.