اللاعب سون هُنغ مين يترك فريق توتنهام

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أعلن لاعب كرة القدم الكوري "سون هُنغ مين" أنه سيترك فريق "توتنهام هوتسبير" البريطاني خلال هذا الصيف، بعد عشرة أعوام من التحاقه به.وأعلن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما عن ذلك في مؤتمر صحفي أول من أمس السبت، قبل مباراة ودية ضد فريق "نيوكاسل يونايتد" على ملعب كأس العالم في سيول، حيث قال إنه "أصعب قرار" اتخذه في مسيرته الكروية. وأعرب سون عن فخره بالبقاء مع الفريق نفسه لعشر سنوات، وأكد أنه بذل قصارى جهده كل يوم، وأضاف أنه بعد تحقيق أهدافه مع الفريق، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري الأوربي، فإنه يشعر الآن بأنه مستعد للتغيير والانطلاق في بداية جديدة.ورغم أن فريق توتنهام فعّل خيار تمديد عقده لعام آخر حتى صيف 2026، إلا أن تكهنات كثيرة أحاطت بمسألة انتقاله قبل ما كان سيصبح موسمه الأخير.وبينما رفض سون الحديث عن خطوته القادمة خلال المؤتمر الصحفي، فقد ارتبط اسمه بنادي لوس أنجلوس إف سي، أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين، كما وردت أنباء عن اهتمام أندية في الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد معه.وخلال فترة لعبه مع توتنهام، فاز سون بجائزة بوشكاش لعام 2020 من الفيفا عن هدفه الفردي المذهل ضد بيرنلي، وحصل على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنغليزي الممتاز لموسم 2021/ 2022.