انتخاب النائب جونغ تشونغ ريه لرئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم

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تم انتخاب "جونغ تشونغ ريه" النائب البرلماني لأربع فترات، ليصبح رئيسا للحزب الديمقراطي الحاكم، وليكون بذلك أول رئيس للحزب في عهد حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ".وأعلن الحزب عن هذه النتائج يوم السبت خلال مؤتمره العام الذي عُقد في مجمع "كينتكس" في مدينة "كو يانغ" بمقاطعة كيونغ كي، بحضور 15 ألف نائب وعضو من أعضاء الحزب.وتعكس هذه النتائج أصوات أعضاء الحزب واستطلاعات الرأي العام، حيث حصل جونغ على 61.74% من إجمالي الأصوات، مقابل 38.26% للنائب "باك تشان ديه" الذي شغل منصب النائب البرلماني لثلاث فترات.ومن المقرر أن يقود جونغ الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية في يونيو القادم.وقد انتخب الحزب أيضا النائب "هوانغ ميونغ سون" لعضوية المجلس الأعلى، ليشغل المنصب الشاغر الذي تركه رئيس الوزراء "كيم مين سوك".