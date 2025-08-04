شركات بناء السفن الكورية الكبرى تُطلق فريق عمل مشتركا لمشروع ماسغا

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أفادت بعض التقارير بأن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية الكبرى شكلت فريق عمل مشتركا لدعم مبادرة التعاون الحكومي في بناء السفن مع الولايات المتحدة، والمعروفة باسم مشروع "جعل أعمال بناء السفن الأمريكية عظيمة مرة أخرى"، واختصارا باسم "ماسغا".ووفقا لمصادر في قطاع بناء السفن الكورية أمس الأحد، شكلت أكبر ثلاث شركات بناء سفن في كوريا، وهي: شركة هيون ديه للصناعات الثقيلة، وشركة هان هوا أوشن، وشركة سام سونغ للصناعات الثقيلة، فريق العمل مؤخرا بالتعاون مع جمعية بناء السفن والهندسة البحرية الكورية.وعقد فريق العمل اجتماعه الافتتاحي، ويعتزم بدء مناقشات رسمية بشأن مشروع "ماسغا" بمجرد انتهاء العطلة الصيفية للقطاع حتى منتصف أغسطس.وأشار مسؤول في القطاع إلى أنه يتم حاليا إجراء دراسة لمناهج مختلفة لتنفيذ التعاون في بناء السفن، وأن فريق العمل يهدف إلى دعم هذه الجهود، حيث يعمل القطاع بشكل وثيق مع الحكومة لدفع المشروع قدما.وتتضمن مبادرة "ماسغا"، التي اقترحتها كوريا على الولايات المتحدة، استثمارات بقيمة 150 مليار دولار من كوريا الجنوبية في صناعة بناء السفن الأمريكية. ويشكل هذا جزءا من حزمة استثمارية أوسع نطاقا بقيمة 350 مليار دولار تعهدت بها سيول مقابل تخفيض الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية المتبادلة على السلع الكورية إلى 15%.