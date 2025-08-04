مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية تبلغ أعلى مستوى لها في 17 شهرا

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اشترى المستثمرون الأجانب أسهما كورية جنوبية بأعلى قيمة في 17 شهرا خلال شهر يوليو الماضي، مما يشير إلى تجدد الثقة في السوق.ووفقا للبورصة الكورية أمس الأحد، اشترى المستثمرون الأجانب أسهما محلية بقيمة صافية بلغت 6.28 تريليون وون الشهر الماضي. ويمثل هذا أعلى رقم شهري منذ فبراير من العام الماضي، عندما اشترى المستثمرون الأجانب أسهما كورية بقيمة صافية بلغت 7.85 تريليون وون.كما تجاوز إجمالي مبيعات يوليو الضعف مقارنة بالشهر الأسبق.ويُعزى ارتفاع الشراء الأجنبي إلى إجراءات تحفيز سوق الأسهم التي اتخذتها الحكومة الجديدة، وتوقعات التوصل إلى حل في مفاوضات التعريفات الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتفاؤل بشأن أرباح شركة سام سونغ للإلكترونيات عقب صفقة توريد الرقائق الرئيسية مع شركة تسلا.وقد ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بنسبة 5.7% في يوليو، مدفوعا بتدفقات أجنبية قوية.