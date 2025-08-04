ارتفاع الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد

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ارتفع الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد خلال شهر يوليو الماضي، مع تعرض البلاد لموجات حرّ طويلة وليالٍ استوائية.ووفقا لبورصة الطاقة الكورية أمس الأحد، بلغ متوسط ذروة الطلب على الكهرباء في يوليو 85 غيغا واط، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويمثل هذا أعلى رقم لشهر يوليو منذ أن بدأت الحكومة في جمع هذه البيانات في عام 1993.ويقترب هذا الرقم من الرقم القياسي الشهري القياسي البالغ 87.8 غيغا واط، والذي سُجّل في أغسطس من العام الماضي.وقد تزامن هذا الارتفاع في استهلاك الطاقة مع حرارة شديدة غير معتادة، حيث شهد يوليو 15 يوما من موجات الحر، وتجاوزت درجات الحرارة العظمى اليومية 33 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية. ويتجاوز هذا الرقم أربعة أضعاف متوسط أشهر يوليو البالغ 3.4 أيام، استنادا إلى 53 عاما من البيانات التي جُمعت منذ عام 1973، عندما بدأت الدولة في جمع البيانات ذات الصلة.