تغريم شركة آسيانا للطيران بسبب رفع أسعار تذاكرها

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غرّمت لجنةُ التجارة العادلة في كوريا الجنوبية شركةَ آسيانا للطيران مبلغ 12.1 مليار وون كوري، أي ما يعادل حوالي 8.6 مليون دولار أمريكي، لعدم امتثالها لشروط اندماجها مع الخطوط الجوية الكورية، كوريان إير.وأعلنت اللجنة أمس الأحد أنها فرضت الغرامة وأحالت القضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن آسيانا انتهكت شروط الموافقة على الاندماج بتجاوزها الحد الأقصى المسموح به لزيادة الأسعار.وكان حظر تجاوز الحد الأقصى المسموح به لزيادة الأسعار أحد الإجراءات التصحيحية التي فُرضت خلال عملية الاندماج مع الخطوط الجوية الكورية.وتبين أن آسيانا رفعت أسعار تذاكرها على ثلاثة خطوط دولية من إنتشون إلى برشلونة وفرانكفورت وروما، بالإضافة إلى خط داخلي بين كوانغ جو وجيجو، متجاوزة بذلك الزيادة المسموح بها بنسبة لا تقل عن 1.3%، وتصل إلى 28.2%.وكانت لجنة التجارة العادلة قد وافقت على اندماج شركتي آسيانا والخطوط الجوية الكورية بشرط تطبيق إجراءات هيكلية وسلوكية على 26 خطا دوليا وثمانية خطوط داخلية تُعتبر فيها مخاوف المنافسة كبيرة.وشملت الإجراءات السلوكية وضع حد أقصى لمتوسط زيادات الأسعار وحظرا على تقليل عدد المقاعد المتاحة.