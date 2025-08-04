ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الكورية بسبب موجات الحر

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أدت موجات الحر الشديد إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية مؤخرا.ووفقا لمؤسسة كوريا للثروة السمكية والزراعية وتجارة الأغذية أمس الأحد، بلغ متوسط سعر البطيخ بالتجزئة 33.337 وون للحبة الواحدة حتى يوم الجمعة، بزيادة تجاوزت 33% مقارنة بالشهر الماضي.ويمثل هذا زيادة بنسبة 17.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلى بنسبة 25% من متوسط الأعوام الثلاثة الأخيرة، باستثناء أعلى وأقل الأسعار.كما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة تقارب 70% مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 42% على أساس سنوي، ليصل متوسط سعر التجزئة إلى 6716 وون للكيلوغرام الواحد.وارتفع سعر التجزئة لكرنب نابا، الذي عادة ما يشهد تقلبات واسعة في الصيف، إلى ستة آلاف و114 وون للرأس الواحدة، متجاوزا حاجز الستة آلاف وون بزيادة نسبتها 68% مقارنة بالشهر الماضي، وارتفاع بنسبة 11.2% مقارنة بالعام السابق.