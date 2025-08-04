إجلاء 2500 شخص بسبب الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية

Photo : YONHAP News

أجبرت الأمطار الغزيرة التي ضربت المناطق الجنوبية من كوريا ليلة أمس حوالي 2500 شخص على الإجلاء من منازلهم.وقال مركز السلامة ومكافحة الكوارث اليوم الاثنين إنه تم إجلاء حوالي 2500 شخص من 1800 أسرة مؤقتا، في ست مدن ومناطق، بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك حتى الساعة 4:30 صباحا.وفي البحر، تم تعليق حركة أربع سفن ركاب على ثلاثة مسارات حتى الساعة 4:00 صباحا، بينما أغلقت السلطات 260 طريقا وجسرا منخفضا، و80 نفقا وطريقا عاما في جميع أنحاء البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة.ولم يُعلن حتى الآن عن أي حصيلة رسمية للأضرار المادية أو الإصابات.وقال المركز إنه يحقق فيما إذا كان الحادث المميت الذي وقع مساء أمس الأحد في منطقة "مو آن" بمقاطعة جنوب جولا، ناجما عن الأمطار الغزيرة.ورفعت وزارة الداخلية والسلامة حالة الطوارئ إلى المستوى الثاني في الساعة 11:30 من مساء أمس، ورفعت حالة الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة إلى ثاني أعلى مستوى، وهو "التنبيه"، في النظام المكون من أربع درجات.